Isabel Hurtado explica por qué su exmarido, Ginés Corregüela, está con Yaiza Martín: "Lo conozco bien"

"Ginés es una persona que parece que tiene personalidad pero no la tiene porque al final hace lo que quiere ella y llorará porque ve tantas injusticias y las niega. Está en contra de toda la familia, así que no sé hasta qué punto le compensa por tener a una mujer y poder pasearla por ahí pensando que tiene un trofeo", ha comentado Isabel, que está convencida de que su exmarido no ha afrontado todo lo que se dice de su novia porque prefiere tener pareja antes que confrontar la situación.