Íñigo Onieva ha sido despedido de los restaurantes donde trabajaba, según Belén Esteban

"El motivo no lo sé. Él estaba de relaciones públicos. Le he visto varias veces y es cierto que ha tenido un comportamiento conmigo y con la gente genial pero no sé qué habrá pasado", añadía. Kiko Hernández bromeaba entonces: "Siempre dije que no tendría nada en común con él y ahora vamos a tener que vamos a estar en el paro", ironizaba el colaborador comparando el despido del prometido de Tamara Falcó con el fin de 'Sálvame' el próximo junio.