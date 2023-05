A una semana de su boda , Marta López Álamos ha sorprendido a su futuro marido en la pasarela de la ‘Sálvame Fashion Week’. Ha sido la última en aparecer durante el desfile ‘Moda España’ y lo gracioso es que Kiko no sabía nada.

“Ni me he enterado. He visto un bulto blanco, pero claro, pensaba que era el último”, declara Matamoros, que se ha quedado en shock cuando ha descubierto que estaba compartiendo pasarela con su futura esposa.