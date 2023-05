Los ataques de Makoke contra Kiko Matamoros a dos días de su boda: "Espero que no mienta"

“Espero que Kiko no mienta esta vez”, dice Makoke que recibe a las cámaras en un lugar sorprendente, la mansión de su primer marido, Javier Tudela.

La colaboradora de televisión se muestra despreocupada y lejana a la boda de su ex. De hecho, cuenta que no verá nada y que estará fuera de España: “No me interesa, ahora que se casa por la Iglesia y con Dios por testigo, espero que le vaya mejor”.