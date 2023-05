Marta López Álamo nos enseña su vestido de novia antes de la boda

Sin miedo a supersticiones, la pareja posa con sus trajes de novios y no cuentan muchos de los detalles de su enlace, que tendrá lugar el próximo 2 de junio en el hotel Ritz.

Kiko Matamoros se casará con chaqué y le dará el "sí, quiero", a "la mujer con la que siempre he querido estar", asegura en la publicación.

"Marta me ha parecido espectacular. Me encanta el estilo del vestido que ha elegido, porque me gustan las novias clásicas. Es muy favorecedor", cuenta Kiko al ver a la novia.