El zasca de Kiko Hernández y Terelu a Makoke: ''Sigues oliendo el rebufo de Kiko Matamoros''

Faltan menos de tres días para que Kiko Matamoros y Marta López pasen por el altar para darse el 'Sí quiero' y algo que la pareja tenía muy claro antes de que llegase el gran día es que no querían que les robasen la exclusiva , así que han decidido sacarla ellos antes.

Lo que no se esperaba Kiko Matamoros es que, a tan solo tres días de la boda, Makoke les robase la portada de la exclusiva con una noticia bomba, algo que no le ha sentado nada bien ni al colaborador, ni a sus compañeros de ‘Sálvame’, que no han dudado ni un segundo en apoyarle.