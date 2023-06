Sin embargo, Arelys tiene claro que eso no es más que pasado: "Fui a la tele a defender a mi hijo, cuando mi hijo salió terminé mi etapa de defender a mi hijo, no tengo nada que opinar, quien tiene que opinar se llama Yulen Pereira Ramos y yo estoy aquí".

A pesar de su negativa, las preguntas continuaban y ante la mención de Kiko Hernández a Anabel Pantoja, Arelys perdía la paciencia y preguntaba: "¿Soy de otro planeta o no me entendéis? Yo respeto vuestro trabajo pero respetad mi opinión, es que no voy a hablar de Anabel Pantoja, si lo entendéis, bien; y si no, me siento ahí como una muda".