Kiko Hernández desvela el porqué del comportamiento de Raquel Bollo: "Está haciendo el mayor de los ridículos"

La actitud de Raquel Bollo en ‘Supervivientes’, donde participa como defensora de sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, ha provocado el estupor entre los colaboradores de ‘Sálvame’, que no reconocen a la que fue su compañera de plató durante años. Kiko Hernández ha llegado a una conclusión: cree que Raquel necesita dinero. Por su parte, Maria Patiño siente "rabia" por que los amigos de Raquel no la aconsejen bien.

Raquel Bollo no solo se enfrentó a Isa Pantoja por defender a su prometido, Asraf Beno, en el conflicto que mantenía con su primo, Manuel Cortés, en ‘Supervivientes’. La colaboradora de televisión no solo no toleró el conflicto con su hijo, tampoco que Isa se posicionara del lado de su chico.