Kiko Matamoros se entera por Terelu Campos de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: "No me lo creo, tiene que estar retorcido de risa"

Kiko Matamoros no se creyó nada. El colaborador de 'Sálvame' estaba disfrutando de su luna de miel cuando recibía una llamada de Terelu Campos y le daba la noticia: Kiko Hernández se casa con Fran Antón. Por mucho que la presentadora insistió, el colaborador no se creía nada y, alucinando, decía: "No sé si os han tomado el pelo o si me lo estáis tomando a mí".

El colaborador de 'Sálvame' está en Asia, donde pasa unos románticos días tras su reciente boda con Marta López Álamo. Lo que menos podía esperar Kiko era recibir esta llamada.

Terelu Campos le comunicaba que Kiko Hernández se casa con Fran Antón, es más, que el enlace tendría lugar este mismo sábado 10 de junio: "No me lo creo, ni lo sabía ni me lo creo", decía él.

Su reacción era lógica y la misma que la del resto de colaboradores. Sin embargo, Terelu Campos le comunicaba que al menos cinco fuentes habían corroborado la información y que llevaban dos horas de programa abordando el tema sin recibir una llamada del aludido que lo desmintiera.

"Es todo como de chiste, no me creo nada", decía Kiko, recordando que otras veces se han perseguido noticias que luego no eran reales: "Kiko tiene que estar en su casa retorcido de la risa", comentaba.

Kiko Matamoros: "Me cuesta darle crédito a esto"

Kiko no se va a derrumbar porque su amigo no se lo haya contado, pero sí confesaba que se lo tomaría mal en el caso de confirmarse. Además, se mostraba comprensivo: "También entiendo a Kiko, si fuera verdad, que lo mantenga en silencio pero no tiene mucho sentido si al final se va a enterar todo el mundo".