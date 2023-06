Belén Esteban se mosquea con Kiko Hernández: "No entiendo tanto secretismo"

Las informaciones contradictorias sobre Kiko Hernández y Fran Antón descolocan a los colaboradores de 'Sálvame'

Belén Esteban no entiende que Kiko Hernández responda al teléfono ante las llamadas de 'Sálvame'

"Que no levante el teléfono y diga que no me parece vergonzoso", se quejaba Belén Esteban

‘Sálvame’ dio la noticia de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón el pasado jueves. Desde entonces, las informaciones se han sucedido, pero Kiko ni ha confirmado ni ha desmentido la noticia y su silencio provoca las críticas en su programa.

“Es tan fácil como levantar el teléfono”, decía Belén Esteban, para quien el silencio de Kiko es una confirmación de la noticia: “Me parecería estupendo, pero tanto secretismo en un programa en el que ha estado 14 años, no lo entiendo”.

Todos los colaboradores de ‘Sálvame’ se mojaban y opinaban sobre Kiko, como Lydia Lozano, que cree que, sea o no cierto, el hecho de que se haya creado esta situación demuestra que Kiko es un “genio”.

Sin embargo, para Belén esto está lejos de la genialidad: “Me parece vergonzoso que digas eso, yo también le quiero pero tener al programa con unas informaciones y que no levante el teléfono y diga que no, me parece vergonzoso”.

Los colaboradores de 'Sálvame' se mojan

Por su parte, Kiko Matamoros se mostraba dubitativo, no sabe si la información es o no real, pero dará la “enhorabuena” a su compañero si lo confirma y, si no, dejaba caer: “Ya nos enteraremos por el registro civil”.

Antes, Laura Fa no confiaba en que hubiera boda, pero ahora empieza a pensar que sí: “Empiezo a pensar que no quiere dar el paso porque no empiecen a salir otras parejas que hasta ahora no podían salir”.