Primeras palabras de Kiko Hernández tras su supuesta boda con Fran Antón

Y, dejando claro que el programa no es portavoz de Kiko, será él quien diga lo que tenga que decir, Mayte trasladaba dos titulares: "No se trata de la promoción de ninguna obra de teatro y no existe ningún tipo de exclusiva".

Ante las distintas informaciones, los colaboradores de 'Sálvame' se mojaban y Belén Esteban no dudaba en mostrarse molesta por el "secretismo" de Kiko. Y es que la colaboradora no entiende que no haya atendido las llamadas que le preguntaban si la noticia era cierta o no: “Me parece vergonzoso que digas eso, yo también le quiero pero tener al programa con unas informaciones y que no levante el teléfono y diga que no, me parece vergonzoso”.