Kiko Hernández vuelve a 'Sálvame' tras su supuesta boda con Fran Antón: "Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana"

Ambas le preguntaban de forma directa si se ha casado, pero él respondía con el silencio. María recordaba que Kiko ha compartido con sus compañeros otras noticias importantes en su vida, se preguntaba por qué ahora no y él respondía: "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no, lo decido yo porque con mi vida hago lo que me da la gana".

Y es que a Kiko "nadie" le va a marcar lo que tiene que decir, a María Patiño le parecía "ridícula" su actitud y él replicaba: "A mí me parecen ridículas otras actitudes que no voy a valorar".

Pero ¿Por qué no ha compartido un momento de tal magnitud con sus amigos de ‘Sálvame’? Kiko tiene una explicación sencilla: “No era el día ni tenían que saberlo ni tenían que estar”. ¿Llegará ese día? Kiko prefería no responder.

Ya en plató, el colaborador se mostraba muy molesto porque se haya insinuado que todo es una farsa que él ha urdido: "No he sido partícipe de ningún engaño". Y es que "nadie" de su entorno ni de su familia puede decir que se ha casado: "No me he pronunciado jamás y no es para promocionar ninguna obra porque se estrena en julio y antes tengo otras dos más".