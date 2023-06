Kiko Hernández niega haber urdido una farsa: "No he sido partícipe de ningún engaño"

Kiko Hernández ha sido acusado de manejar la información de cara a la promoción de una obra de teatro

El colaborador de 'Sálvame' niega que estuviera conchabado con los directores de 'Sálvame'

Kiko Hernández vuelve a 'Sálvame' tras su supuesta boda con Fran Antón: "Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana"

Tras las informaciones sobre su supuesta boda con Fran Antón, Kiko Hernández responde. Y es que se ha acusado al colaborador de ‘Sálvame’ de utilizar los rumores para promocionar una obra de teatro así como de estar de acuerdo con los directores. El aludido lo niega todo.

“No he sido partícipe de ningún engaño”, aseguraba el colaborador de ‘Sálvame’ y añadía que nadie de su entorno puede decir que se haya casado: “No puedo hacer un engaño cuando no me he pronunciado jamás”.

Además, dejaba claro que su intención no era “promocionar” una obra de teatro porque tiene dos antes de la que se ha mencionado, que promocionó hace mucho tiempo y no a raíz de los rumores de la supuesta boda: “Me parecería tan asqueroso y tan sucio utilizar una noticia y a Miguel Frigenti…”

Por otro lado, dejaba claro que no se ha puesto de acuerdo para nada con la dirección de 'Sálvame': "Nada de lo que se ha dicho ni lo que se ha montado estaba yo conchabado porque no he planteado nada y no he hablado nada con los directores de este programa".

Kiko Hernández: "Este programa no se merecía que yo me fuera y luego contarlo en una portada"