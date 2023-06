Primeras palabras de Omar Sánchez tras anunciarse la formalización de su divorcio con Anabel Pantoja

José Antonio Avilés ha anunciado en 'Sálvame' que Anabel Pantoja y Omar Sánchez han inscrito su divorcio en el Registro Civil y que existe un convenio regulador. Mientras que la influencer no se ha pronunciado sobre el tema, e l exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho un directo en Instagram para hablar de un evento al que va a acudir y ha aprovechado para aclarar algunas dudas de sus seguidores, hablando así de un posible matrimonio tras el fracaso del primero .

"Que un matrimonio haya salido mal no significa que no vaya a volver a casarme", ha comentado Omar, que por el momento no se plantea pedirle matrimonio a su actual pareja, Marina Ruiz, con la que lleva menos de un año, a la que conoció gracias a su participación en la primera edición de 'Pesadilla en El Paraíso' y a la que sigue muy unido, pues ambos viven juntos en el sur de Gran Canaria.