Patricia Ledesma, ex novia de Kiko Hernández, sobre la futura boda del colaborador: ''Haría todo lo posible por acompañarle en ese día''

Patricia Ledesma, ex novia de Kiko Hernández y una de las personas que más conoce al colaborador de ‘Sálvame’, ya habló con ‘Fiesta’ el pasado sábado para dar su opinión sobre si creía que la boda de Kiko y Fran Antón se había producido.

Ahora, una vez que el colaborador ha sacado a todo el mundo de dudas tras su declaración de amor hacia su futuro marido , Fran Antón, ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con la ex de Kiko para saber qué es lo que opina sobre que la pareja se vaya a dar el ‘Sí quiero’ en septiembre.

La ex de Kiko ha asegurado que desde hace tiempo ‘’ve a Kiko muy bien’’ y asegura que ahora, ya sabe el por qué. Además, ha explicado que tenía sospechas de que estaba enamorado : ‘’Yo creo que sí, que algo podía haber porque se le veía mucho más tranquilo, más feliz, más calmado…’’.

Respecto a qué significa para ella Kiko Hernández, Patricia, no lo ha dudado ni un segundo: ‘’Lo quiero un montón. Kiko es una persona que, en un momento de mi vida, compartimos una experiencia muy brutal. Lo conocí en su día muy bien. Después vinieron cosas muy feas, gracias a Dios hemos sabido encauzarnos. Si Kiko me invitara a su boda iría, obviamente. Yo haría todo lo posible por acompañarle en ese día, me encantaría’’.