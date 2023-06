Bea Retamal muestra su tristeza ante el final de 'Sálvame': "¿Qué hago yo ahora sin la Esteban?"

No hace mucho que la vimos y es que ' Pesadilla en el Paraíso' fue su última aparición televisiva, donde pudimos ver el huracán que supuso para ella y para su relación sentimental de aquel entonces, con Dani García . La valenciana, a la que conocimos como ' Bea Naranjita ' ha venido a nuestro plató con muchas ganas de ponernos al día, contarle al mundo lo bien que se encuentra y sobre todo, para expresar la tristeza que siente ante el final de uno de los formatos más míticos de Telecinco, 'Sálvame'.

Bea Retamal reconoce ser fiel seguidora del programa y de todos sus colaboradores y que ante esta inesperada noticia no quiere imaginarse cómo van a ser sus tardes a partir de ahora. Lo que sí tiene claro es que no quiere dejar de ver a todos los colaboradores y no puede concebir el día a día sin estar al día de todos los salseos y cotilleos.