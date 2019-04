El padre de Albalá se defiende de las acusaciones y niega un pasado turbulento: “Mi certificado de penales está limpio”

La acusación del padre de Albalá a Paz Guerra, su exmujer

Tras este durísimo episodio, José Manuel ha entrado en ‘Sálvame’ para defenderse:. Además, ha asegurado que Paz Guerra, su ex y madre de sus hijos, miente: “Yo nunca he dejado de ver a mis hijos, pero se fueron a 1.200 km de distancia y como no podía verlos fin de semana sí, fin de semana no, acordamos que esos días se acumularían en Semana Santa y vacaciones. Y eso lo puedo demostrar”. Dolido, aseguró que

El padre de Albalá niega un pasado turbulento

El padre de Albalá, a Cristina Soria: “Démosle a esto un rigor científico”

Cristina Soria ha analizado la reacción de Marta Albalá ante la llamada de su padre: “Hay un autocontrol, hay gestos de ascos sobre lo que está contando su padre, también sorpresa, pero hay autoprotección, por eso no quiere escucharlo. Hay dolor en sus recuerdos, por eso intenta autoprotegerse hasta que acaba rota. Ella es muy racional, se hace pequeña, pero este dolor es lo que siente, es un dolor que la deja completamente rota y que yo veo sincero”. José Manuel Albalá interrumpía a Cristina Soria al no aceptar lo que estaba escuchando: “Seamos serios y démosle a esto un rigor científico, no le demos un rigor chabacano”. Los colaboradores no pudieron evitar contestarle: “A lo mejor hay cosas que no quieres escuchar”. Dicho esto, José Manuel dio por finalizada la conexión.