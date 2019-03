Marta Albalá se rompe ante la llamada de su padre en directo: "Olvídate de que existo, no quiero escucharte"

telecinco.es

Se ha mantenido templada y contenida pero ha terminado por derrumbarse. Con pocas palabras, Marta Albalá nos ha hecho partícipes de la escasa relación con su padre, de los problemas que han tenido y de un episodio complicado que vivió cuando era niña. Aludido, su padre ha llamado en directo acusando a su hija de hacerle daño, de hacer teatro y de llorar lágrimas "de mentira". Ella intentaba no responder, pero finalmente lo hacía y acababa por derrumbarse...

Y el aludido ha intervenido por teléfono: "No doy crédito a lo que estás haciendo conmigo, no lo doy, no entiendo lo que estás haciendo", le ha dicho él; "yo tampoco entiendo muchas cosas que han pasado a lo largo de mi vida", le ha contestado ella.

"No sé qué te ha metido tu madre en la cabeza"

Pero José Manuel culpa a su exmujer y madre de Marta: "No le hagas caso a tu madre, no sé lo que te está metiendo en la cabeza, hija", decía, Marta no entendía nada y él continuaba: "¿No te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu padre con lo que tu padre ha hecho por ti?", pero ella no hacía sino preguntarse qué ha hecho su padre por ella.

"Deja esas lágrimas de mentira"

Marta intentaba mantenerse sosegada, pero se notaba que los nervios empezaban a pasarle factura: "No te quiero escuchar, por favor, déjame, no quiero hablar contigo, déjame en paz y olvídate de que existo, no quiero escucharte", pedía llorando. Sin embargo, José Manuel no creía sus palabras: "No hagas teatro, hija, deja esas lágrimas de mentira".

Nadie en plató podía creer las palabras de José Manuel, que insistía en que madre e hija tienen "un complot" en su contra y Marta acababa por abandonar el plató.