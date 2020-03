Alejandra Rubio llamó a Lydia Lozano “vieja de m…”, la aludida estalla y Alejandra lo niega en directo

Y hay más. Según Miguel Frigenti, en un evento en el que había mucha gente, Alejandra arremetió contra Lydia llamándola “vieja de mierda” y diciendo que no sabía nada de nada, además de calificar a Suso (con quien ahora se le relaciona) como un “cateto” y un “garrulo”.

Así que la protagonista de la información ha intervenido en directo muy tranquila negándolo todo: “No es una frase que yo diga, me enfadó lo que Lydia dijo de mí pero ya está, no tengo nada en su contra”, ha dicho Alejandra. Frigenti no estaba dispuesto a que le dejaran por “mentiroso” pero ella reiteraba su desmentido.