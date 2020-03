Jorge Javier Vázquez: “He sido víctima de un partido político que utiliza vídeos descontextualizados míos”

Con ellos comprobó que la sociedad está “muy polarizada” entre quienes aprueban lo que hace el gobierno y los que están en contra: “El coronavirus se está utilizando como medio para dividir a la sociedad”. Además, se trataba de gente con quien no tiene mucha relación o de compañeros de profesión: “No entiendo cómo podemos estar tan beligerantes”. En su opinión, cree que su labor ahora no es opinar, solo informar y no enervar a la gente que no esté de acuerdo: “Me voy a mostrar aséptico en la medida de lo posible”.