“No me gusta porque está mintiendo sobre su madre y a mí jamás me dio dinero para la comida ¿80.000 pesetas? Las dos estábamos trabajando, el dinero entraba en la casa”, empezaba a decir Alicia ante las preguntas de ‘Sálvame’.

Acusa a Dolores de mentir pero también de “airear” aspectos de su vida privada en público: “Si yo no lo he ocultado nunca, yo como todo el mundo, tengo derecho a mi vida íntima”. Le reconoce su derecho a hablar, pero le pedía algo: “Que hable, pero del asesinato. Si es inocente que la pongan en la calle ¡Si está en la calle! ¿Qué voy yo a pedirle perdón a ella? Yo no la metí en le cárcel, no la detuve, soy la madre, la perjudicada ¡A ver si os enteráis de una vez!”