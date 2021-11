Charo, la madre del novio de Rocío Wanninkhof: “Mi hijo me dijo que se quería declarar culpable porque no podía más”

Jorge Javier Vázquez le preguntaba por las duras declaraciones que emitió el programa el pasado martes donde cargaba contra Alicia Hornos. “Yo no he sido dura, a mí me han hecho hablar de esa manera porque a mí y a mi hijo nos hicieron mucho daño... porque lo que pasamos solo lo sabemos los dos. Esa noche, la noche de la detención, es la peor que he vivido”, respondía Charo visiblemente afectada.