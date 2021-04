“Yo lo estoy pasando mal con el documental, porque yo me creo a Rocío”, aseguraba Belén Esteban tras ver las imágenes de hace unos a los defendiendo a Antonio David. “A mí hay algo que me falta, que estoy deseando que llegue ese capítulo, para poder entender, a lo que de momento no me ha dado ninguna respuesta Rocío Carrasco”, aseguraba tajante Kiko Matamoros.