Gema López niega un abrazo a Gustavo González en su cumpleaños más duro: "Sé que me echa de menos, pero hay cosas que prefiero que sigan así"

Hoy es el cumpleaños de Gustavo González pero no está pasando su mejor día y, tras desahogarse en el programa, ha recibido un abrazo en forma de apoyo y cariño de parte de sus compañeros. Aunque no todos han querido levantarse a felicitar al colaborador, como Gema López. La amistad entre los colaboradores está completamente rota y no tiene pinta de que se vaya a solucionar.

La colaboradora ha contado en qué punto está su amistad: "En su día decidí no meterme, me aislé y decidí tener esa postura. Las cosas no las hago públicamente por eso no me gusta que jueguen conmigo públicamente. Cada vez que ha salido el tema de María Lapiedra no he metido cizaña ni he querido aprovecharme de nada. Sé que él me echa de menos, pero yo hay cosas que, por el momento, prefiero que sigan así", ha zanjado.