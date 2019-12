Gustavo González, completamente roto el día de su cumpleaños: “Es muy complicado la ausencia de la gente a la que más quiero”

Al escuchar a Kiko Matamoros hablar de lo bien que está con sus cinco hijos y de las Navidades tan estupendas que está pasando, viviéndolas a su manera. A Gustavo se le ha encogido el corazón porque su situación no tiene nada que ver. Al colaborador no le ha felicitado ninguno de sus hijos por su cumpleaños y cada día se le hace más duro la tensa relación que tiene con las personas que más quiere en el mundo: “creo que es todo desproporcionado, yo cada día lo intento, no soy rencoroso y sigo tendiendo puentes”.

Con la voz quebrada y los ojos casi llenos de lágrimas, Gustavo ha intentado verbalizar lo mal que lo estaba pasando: “Igual soy un ingenuo y vivo en los mundos de Pim y Pom, yo lo errores los cometí y he pedido perdón mil veces… Me siento como que pierdo la dignidad totalmente y me siento muy inseguro… Yo estoy muy feliz con María. Ayer estaba cenando con mis amigos de juventud y las doce en punto, me felicitó… María está embarazada, tengo una ilusión grandísima y me gustaría compartir más esto… Yo sigo esperando y a la vez desespero…. Es un momento muy bonito de mi vida, tengo mucha ilusión, pero no hay segundo en mi vida que no piense en mis hijos, ni un segundo”.