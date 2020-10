Anabel Pantoja, desconcertada con la 'desaparición' de su amiga Anabel Dueñas: "Pensé que se había echado una pareja"

Anabel es ahora la protagonista del musical producido por Rocío Carrasco y Fidel Albiac sobre Rocío Jurado y, según su hasta ahora entorno más cercano, no saben nada de ella y podría incluso estar viviendo en el chalet de la hija de la más grande.

Anabel Pantoja era íntima amiga de la cantante y nos cuenta que también están distanciadas, de hecho, Anabel no estuvo invitada al estreno del musical en Madrid. La excusa fue que estaba lleno y no tenía invitaciones, pero lo cierto es que la invitación tampoco llegó más adelante.

Además, era difícil quedar con ella, porque ensayaban hasta la madrugada y ya se quedaban allí a dormir: “Yo pensé que se había echado una pareja o algo y no nos lo quería contar”. Sin embargo, alguien le contó que lo que le habían pedido era que se retirara de la “farándula” de Telecinco.

El testimonio de quien fue su íntima amiga, Mercedes Durán

“No habla con nadie del entorno”, asegura la también cantante de ‘Supersingles’, que antes se consideraba tan amiga que parecía hermana de Anabel: “Despareció porque no quería ninguna sombra a su alrededor que le hiciera mal”.

Cuenta que no dejó el grupo a través de una llamada telefónica y que lo del musical no es el primer proyecto que aceptaba al margen del conjunto musical: “Antes del musical había otras cosas, firmar contratos a escondidas, hizo un single a escondidas, Jon Allende dejó el grupo porque no podía más…”