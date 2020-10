Jorge Javier Vázquez ni se arrepiente ni se siente culpable: "Con Teresa Campos ya ni puedo ni quiero más"

Jorge Javier Vázquez ha roto con Campos: “Yo no me he sentido correspondido en muchas ocasiones importantes, ha sido un hasta aquí"

Ni está arrepentido ni se siente culpable, de hecho, cuando se lo preguntaban, Jorge Javier Vázquez respondía: “¿De qué estamos hablando? ¿De qué me puedo sentir culpable? ¿Cuál sería la acusación?”

Y es que Jorge Javier Vázquez decidió zanjar su relación tanto con Teresa Campos como con sus hijas, indignado y muy molesto con la actitud de la presentadora durante la entrevista que le hizo en ‘Sábado Deluxe’, en la que se negó a hablar de muchos de los temas y que acabó con unas pullas que hirieron profundamente al presentador.

“No es la primera vez que me maltrata en televisión”, aseguró el presentador acusándole de cruzar líneas rojas. Y por ello ni está arrepentido ni se siente culpable: “No me arrepiento absolutamente de nada, hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento de cómo aguanté el tirón”.

El presentador está tranquilo porque sabe que si hubiera respondido, habría sido mucho peor: “Estoy feliz por no haber entrado a ninguna de sus provocaciones, estoy muy contento”. Además, se siente liberado, aunque reconoce que es una carga que él mismo se había buscado: “He tenido con ella una relación personal, no laboral, si no de amistad sí de complicidad y profunda unión”.

Han trabajado juntos poco tiempo, no le debe nada, pero con ella tenía un sentimiento de admiración profunda: “Me he sentido liberado porque yo me eché a las espaldas con ella una carga que a lo mejor no me correspondía de estar muy pendiente de ella”.