Exclusiva| Mercedes Durán, examiga de Anabel Dueñas, destrozada: "Anabel me dejó de hablar cuando se fue con Rocío Carrasco"

"Vi por última vez a Anabel en julio de hace tres años, cuando recibió la oferta de Rocío Carrasco fue a su casa, hizo las maletas y se instaló en casa de Rocío y Fidel hasta el día de hoy (...) Me llamó después de dos meses para decirme que dejaba el grupo, que había dejado a su novio y que nos veríamos (...) Lo he pasado muy mal, me he llevado un año llorando porque es una decepción muy grande (...) Para mí era mi hermana y de pronto me deja por un musical, yo le di todo mi amor y mi confianza y ella me traicionó".