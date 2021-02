Belén pedía que entendiera que a pesar de todo es su madre y él insistía en que no solo en el aspecto económico, su madre le ha faltado mucho a nivel emocional a lo largo de toda su vida. De hecho, nos ponía un ejemplo diciendo que se enteró de que su madre estaba con Julián Muñoz porque se lo contaron en el recreo de la escuela.

Belén Esteban: "Yo no tiraría a mi madre en un plató"

Kiko no estaba dispuesto a que le comparara y Belén acababa de perder la paciencia, tanto con el DJ como con su compañero de plató: “Cuando os ha interesado la habéis puesto por las nubes”; “si tanto quieres a mi madre, llévatela 15 días”, respondía él y Belén replicaba que ella jamás “tiraría” a su madre en un plató.

“Igual que yo piensa mucha gente”, advertía Belén y es que no es la primera vez que se posiciona en este sentido. Ya en ‘Sálvame’, la colaboradora se mostró muy crítica con la actitud del DJ en su anterior entrevista.

Belén confesó sentir “pena” pensando en Isabel Pantoja porque a pesar de todo lo que haya podido pasar, es la madre de Kiko. Además, no entiende su cambio de opinión tan radical: “Hay cosas que son… Tiene 37 años ¿Ahora te das cuenta de todo?”

“Yo no lo hubiera hecho”, decía en referencia a sus intervenciones televisivas y se preguntaba si la cantante no daría un golpe en la mesa: “¿Ella no piensa hablar por su orgullo? Yo descolgaría y diría ‘el domingo, voy”.