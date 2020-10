Anabel Pantoja vuelve a enfrentarse a los colaboradores de 'Sálvame': "¡No soy ninguna nini!"

También se ha cuestionado su actitud ante el trabajo, un tanto pasota cuando se abordan temas que no le afectan, así que Anabel ha terminado por intervenir de nuevo en el programa: “¡No soy ninguna nini! ¡No me vais a poner de eso!”

Además, dejaba muy claro que está muy orgullosa de su apellido, de lo que ha construido ella sola y acababa por derrumbarse: “No se me ha subido nada a la cabeza, me duele que mi propio programa me diga nini”.

Tampoco es la primera que dice que no quiere entrar en algo y que se encuentra incómoda, ya le ha pasado a otras personas y Mila Ximénez le exigía: “No saques el cubo de mierda”; “no es eso, es que no quiero participar porque me han pedido que me mantenga al margen”, respondía ella.