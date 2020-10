Los colaboradores de 'Sálvame' responden a los ataques de Anabel Pantoja: “Si no te sientes integrada, hay gente que se ha sentido así y se ha ido”

Y Mila Ximénez le recuerda que participa poco en los temas que no le afectan directamente: “Se curra poco el programa, no quiere hablar de su familia pero sabe que está aquí por su familia”. La colaboradora le exigía más respeto y que no se dirija a ellos llamándoles “estos”: “Si no te sientes integrada, estoy de acuerdo que hay gente que se ha sentido así y se ha ido”.