El monumental cabreo de Anabel Pantoja con los directores de 'Sálvame': acaba insultando a los colaboradores y Belén Esteban se va de plató

Se niega a mojarse sobre su familia y se queja de que a Belén Esteban se le respeta cuando no quiere hablar de su hija, un comentario que no esperaba la aludida

Belén Esteban, muy dolida: "No me lo merezco y me he llevado un disgusto"

Hemos escuchado a Anabel Pantoja como nunca antes. La redacción de ‘Sálvame’ llamaba a la colaboradora, que no se puede desplazar por la fractura de peroné que sufre y se negaba a hablar del agrio conflicto que viven Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

La colaboradora pedía que no le dieran disgustos porque está pasándolo mal y decía: “No voy a cobrar por entrar en el tema, prefiero ser más pobre ¿Se me puede respetar?”, preguntaba y exigía respeto por su “libertad de expresión”.

Cada vez más enfadada, Anabel exigía a los directores que le entendieran y arremetía contra los colaboradores, explicando que no quería entrar en la polémica para no recibir sus ataques: “El otro día fueron unos hijos de… y me dieron en el paladar”.

"Anímicamente estoy mal y los disgustos no me vienen bien"

Y es que, en su opinión, todos los golpes que quieren darle a Kiko y a Isabel, se los dan a ella: “Tengo el peroné partido y aunque a ellos les importe una mierda, yo anímicamente estoy mal, jodida y estos disgustos no me vienen bien”.

Les animaba a llamar a Dulce o a María del Monte para que opinaran, pero una y otra vez se negaba a entrar en un conflicto madre en hijo “por 600 euros” porque no le compensa: “Si me echan me daría pena, cuando se habla de la hija de Belén Esteban no se habla, entiendo que mi familia sea actualidad pero he decidido entrar en una guerra”.

Y estas palabras dolían y mucho a la colaboradora que se marchaba de plató. Minutos después, decía: “Me duele que la nombre ella, no la voy a decir nada, no quiero saber nada, porque no me lo merezco y ella lo sabe, yo la quiero mucho y me he llevado un disgusto”.

Ante su enfado, Anabel se explicaba alegando que la llamada estaba cortada y que solo lo mencionaba para poner un ejemplo: ella no habla de su familia como Belén no habla de su hija. Sin embargo, le pedía disculpas: “Te pido perdón porque el tono no era el mejor, me he confundido pero te juro que he tenido un día de perros”.