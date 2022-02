Anabel Pantoja supera la ruptura con Omar Sánchez saliendo de fiesta: "Coquetea con otros chicos"

Parece ser que Anabel no quiere venirse abajo y ha aprovechado su visita al SIMOF , el salón internacional de la moda flamenca donde participaba su amiga Raquel Bollo , para dar una vuelta por Sevilla con sus amigos de toda la vida. Tal y como hemos podido comprobar en las imágenes ofrecidas por 'Socialité', Anabel, lejos de estar triste y decaída, aprovecha la noche sevillana para bailar, reír y, según los presentes, "coquetear con chicos".

Nuestra compañera Giovanna González ha asegurado que incluso ha sido testigo de cómo Anabel coqueteaba con uno de los cámaras del programa: "La he visto ponerle ojitos a nuestro compañero Alejandro, eso lo he visto yo misma, pero me parece muy bien que Alejandro está muy bien".