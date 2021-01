Anabel Pantoja nunca se ha posicionado en el conflicto entre su primo, Kiko Rivera y su tía, Isabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ quiere que todo se solucione, pero cree que tras la última entrevista de su primo ya no hay vuelta atrás: “Esto ya no tiene solución”.

Eso sí, Anabel ha dejado claro que su primo le ha dado su sitio en la entrevista y lo ha utilizado como respuesta a las insinuaciones de Kiko Matamoros. “Llevas un mes diciendo que mi primo no me puede ni ver y eso es incierto”, le decía la colaboradora y Kiko se quejaba de no poder hablar: “¡Esto parece una plaza de abastos!”.