Anabel Pantoja está a punto de solucionar sus problemas con Belén Esteban. Las colaboradoras se han enzarzado en un conflicto por sus respectivas líneas de joyas y es que Belén no avisó a Anabel de que iba a tener su propia línea, así que cuando se enteró a través e Instagram, Anabel contraatacó en redes publicando fotos de su propia colección…

La peineta de Anabel Pantoja al equipo de ‘Sálvame’

Su última intervención en el programa empezó con una peineta que dedicó a todo el equipo por llamarla “boicoteadora Pantoja”. No era para Kiko Hernández, pero el presentador leyó el texto y fue el destinatario del mal gesto y del cabreo.

El ultimátum a la dirección del programa

A las especulaciones sobre el conflicto le siguieron las opiniones y un vídeo dejaba caer que el programa estaba protegiendo a Anabel de opiniones de su propio entorno. Parecía que hasta la familia de su prometido desconfiaba de ella, así que se fue de plató amenazando con abandonar el programa: “¡Se acabó! ¡Esto no me compensa!”, gritaba.

El cabreo de Anabel Pantoja con los colaboradores de ‘Sálvame’

No solo con la dirección, también se indignó con el resto de colaboradores, a los que acusaba de echar “gasolina” en el conflicto.

Anabel Pantoja perdió la paciencia ante el conflicto en su familia

Sin embargo, esta no era la primera vez que perdía la paciencia con ellos. Anabel ha hecho frente a la polémica con su familia desde lejos, muchos la acusaban de no mojarse y ella acababa por estallar: “Tiene hue*** que me tenga que comer los marrones de otros”, se quejaba.