Una cuestión profesional mantiene alejadas a las colaboradoras de 'Sálvame', antes íntimas amigas

Al parecer, Anabel Pantoja se quejó de que Belén Esteban iba a quitarle la "clientela" de sus joyas

Alguien le ha mentido a Belén Esteban: Anabel no llamó a nadie

Giro de tuerca en el conflicto que ha alejado a las colaboradoras de 'Sálvame'. Desde hace más de un mes, Belén Esteban no se habla con su amiga Anabel Pantoja por un problema profesional que tenía que ver con sus respectivas líneas de joyas.

Anabel tiene la suya desde hace años y Belén acaba de lanzar la primera colección. El problema empezó porque la colaboradora no avisó a su amiga, que se enteró por redes del nuevo proyecto de Belén. Su reacción fue de enfado y Anabel decidió publicar fotos de sus joyas apenas cinco minutos después que Belén lanzara la promoción de las suyas...

Sin embargo, este no es el motivo del cabreo de Belén, que desveló lo que de verdad le había molestado: alguien del equipo le dijo que Anabel les había llamado acusándoles de que le quitarían toda la "clientela".

Se lo han inventado

Sin embargo, hay alguien que miente. Anabel Pantoja no sabía el verdadero motivo del enfado de Belén, se enteró cuando lo contó en televisión y no ha parado hasta contactar con ella para explicárselo: sí, publicó fotos de sus joyas como reacción al lanzamiento de las de Belén, pero no ha llamado a nadie ni se ha quejado de nada ante la empresa.

"Ella no ha hablado con nadie, se lo han inventado, yo me lo he creído y me he enfadado con ella, lo he pasado mal", decía Belén, asumiendo la "culpa" de no haber hablado con su amiga antes de contarlo públicamente.

