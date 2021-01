Kiko Rivera confiesa que se siente huérfano y que no quiere llevar el apellido Pantoja. En su segunda entrevista con Mila Ximénez para la revista ‘Lecturas’, aborda el conflicto con su madre como nunca y, aunque asegura que tomará medidas legales en su contra porque no podría cargar con una nueva entrada de su madre en la cárcel, sí le reclama tres millones de euros.

Unas horas después de su publicación, Anabel Pantoja confiesa en ‘Sálvame’ que la nueva entrevista de su primo le ha pillado por sorpresa: “No me lo esperaba”. Es más, cree que el DJ ha dado un paso que no tiene marcha atrás: “Esto ya no tiene solución ninguna”.

Anabel Pantoja se enfrenta a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros sostiene que la relación entre la colaboradora y su primo no es tan buena como nos hacen ver y ella utilizaba las declaraciones del DJ en la entrevista para responderle: “Llevas un mes diciendo que mi primo no me puede ni ver y eso es incierto. Ya te ha contestado, soy como su hermana. Queréis enfrentarme a él y eso no va a suceder”.