"Eres un 'pink" y otros fuertes enfrentamientos entre Anabel Pantoja y Kiko Matamoros

La sobrina de Isabel Pantoja y el colaborador han chochado en plató en numerosas ocasiones

Una vez más, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros han tenido un fuerte desencuentro en 'Sálvame'. La sobrina de Isabel Pantoja entró en directo en 'Sálvame' a través de una videollamada para hablar del conflicto entre su tía y Kiko Rivera.

"¿Crees que tu tía dará el paso de coger el coche e ir a ver a sus nietas a Sevilla?", le preguntó Gema López. "Es lo que tendría que hacer pero no lo va a hacer porque ahora está todo como está", respondió ella.

"Lo que está claro es que Kiko Rivera está enfadado contigo, no confía en ti", comentó Kiko Matamoros. "Es tu opinión. Te he escuchado antes decir que no tiene nada que ver Irene conmigo, no paras de atacarme con que si aporto o no aporto. Habla con los directores y que me quiten de la plantilla. No paras, toda la puñetera tarde contra mí. Siempre estás metiendo el dedo en la yaga y jod******* en el trabajo. En una tragedia familiar, como tú las has tenido, ¿no comprendes que hay gente que no quiere entrar? ¿Puedes dejar de atacarme un día?", estalló la prima de Isa Pantoja.

Esta no ha sido la primera vez 'la sobrinísima' pone los puntos sobre las íes al colaborador. Recordamos sus mayores enfrentamientos:

El famoso "Pink" de Anabel Pantoja

El ex de Makoke tenía claro que no le daba pena lo que les estaba sucediendo a los Pantoja ya que si son personajes públicos, "es a lo que se exponen". A la colaboradora no le sentó nada bien esta afirmación. "Eres un pink", respondió provocando la carcajada de sus compañeros, confundiéndose con "pig", en inglés "cerdo". "Y tú eres una pedazo de cerda", respondía él ni corto ni perezoso. Tras escuchar estas palabras, la diseñadora cogía el bolso y se marchaba.

Anabel pierde los nervios cuando mencionan a su padre

"¿Me ha demandado ya tu padre?", preguntaba el tertuliano a Pantoja. "A mí padre lo dejas tranquilo, sino hablo yo de tus hijos anónimos", le advertía ella. "¡Sucia!", brotaba él. "Sucia no que me he lavado esta mañana. ¡Y tú eres un pig! No te va a demandar mi padre porque te voy a demandar yo", estallaba ella esta vez diciendo la palabra correctamente. "Eres una payasa", le aseguraba Anabel. "Aquí el único payaso que hay eres tú", zanjaba Anabel.

Matamoros abandona el plató tras las acusaciones de Anabel

Kiko opinaba que le parecía "surrealista" que la intérprete de 'Marinero de luces' dijese que no había robado a nadie. “Se te llena la boca hablando de la cárcel y tú no tienes el culo limpio”, comentaba Anabel. "¡Más que tú y tu familia, empezando por tu padre!", comentaba Matamoros abandonando el plató y provocando que Anabel amagase con terminar la conexión.

Sabes muy bien cómo humillar a la gente

Kiko Matamoros no dejaba de interrumpir a Anabel en plató. Ésta muy enfadada no dudo en reprender a su compañero: "Yo te he dejado a ti terminar. No seas tan mal educado. Sabes muy bien cómo humillar a la gente". "Si tienes un complejo cúratelo, a mí no me lo vas a echar en la chepa", respondió él.

Anabel reprocha a Kiko su abandono en 'GH VIP'