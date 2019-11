Tremendo encontronazo de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros: "Sabes muy bien cómo humillar a la gente"

Anabel Pantoja llamaba “maleducado” a Kiko Matamoros por sus constantes interrupciones y al colaborador se le ha acabado la paciencia. Se enfadaba con su compañera y la réplica de Anabel no hacía sino molestarle más. “Sabes muy bien cómo humillar a la gente”, se quejaba ella; “si tiene un complejo, que se lo cure, no me los vas a echar a la chepa”, se quejaba Matamoros.