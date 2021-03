Kiko Rivera critica a Anabel Pantoja

Hace unas semanas, Kiko Rivera estuvo charlando con María Patiño en su espacio ‘En casa con Kiko’ y abordaron la marcha de Anabel Pantoja de ‘Sálvame’. El DJ opinó que su prima estaba haciendo “como el avestruz”, que esconde la cabeza bajo tierra y así cree que nadie le puede ver. “Mi prima se parece al avestruz porque dice ‘me voy a quitar de ´Sálvame’, si me quito de aquí no me entero’, pero no se da cuenta que ella come de esto”, comentó.