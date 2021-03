Kiko Rivera 'celebra' el regreso de su madre a la televisión: "Me alegro porque así va a tener dinero para pagarme lo que me debe"

Belén Esteban ha charlado con Kiko Rivera en su espacio ‘En casa con Kiko’ y el DJ se muestra determinado en lo que a su guerra familiar se refiere. La colaboradora de 'Sálvame' le apuntaba que se comenta que Isabel Pantoja querría tener su propia docuserie como Rocío Carrasco y a Kiko le parecía estupendo: “Está en su derecho, me alegra que quiera hacer cosas, pero claro luego tendrá que contrarrestar con lo que tengo”.

En su opinión, su madre tendría que “poner los pies en la tierra” y pedir disculpas “por una vez en su vida”. Además, Kiko celebraba que su madre vuelva a trabajar en televisión como miembro de Top Star: “Me alegro porque así va a tener dinero para pagarme lo que me debe”, bromeaba Kiko que se mostraba resignado: “Yo creo que no me va a pagar”.