Anabel Pantoja brota contra los colaboradores tras la llamada de Kiko Rivera: "¡Esto es un p*** malentendido entre mi tía y mi primo!"

Kiko ha dejado claro que no es un mantenido, que lleva emancipado desde los 18 años y que no le ha pedido a su madre la herencia de su padre, pero si lo hiciera estaría en su derecho. Es más, cree que hay que vivir en el presente y que la venta de Cantora debería hacerse para solucionar los problemas, tanto los suyos como los de su madre. Y es que, asegura, los problemas que él tiene son de menores que los de su madre: “No se puede vivir de recuerdos”.

Anabel Pantoja pasa del zasca a su prima a las lágrimas

Parece que su prima se va a posicionar y va a hablar del conflicto, palabras ante las que Anabel no podía evitar decir: “¡Qué me va a parecer si aparece cada mes! Son su madre y su hermano, ella sabrá” Y, finalmente, no podía evitar llorar y derrumbarse: "No me puedo posicionar".