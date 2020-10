Kiko Rivera aborda como nunca el conflicto su madre: "Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios"

El Dj aclara cuál es su situación económica: “No necesito más de lo que tengo. Ha habido momentos en que he tenido más de lo que tengo ahora, pero no necesito más”

“Mi tristeza viene porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre”

“Dejad de pensar que soy un gilipollas porque no lo soy y que mi madre ese espabile un poco"

Harta de polémicas, Kiko Rivera ha intervenido en directo en ‘Sálvame’ para aclarar en qué situación está tanto a nivel económico como emocional. En cuanto a su tristeza, el Dj ha asegurado que el motivo es uno y va más allá de lo económico: “Mi tristeza viene porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre, esa es mi tristeza”.

Kiko nos confesó que se encuentra mal y que está pasando por un bache a nivel emocional. Su madre se enteró por ‘Sábado Deluxe’ y, aunque le mostró su apoyo, de alguna manera le reprochó que lo abordara en televisión dada la pandemia que estamos viviendo.

Además, aunque confirma que le ha llamado, no entiende que no haya recibido una visita porque viven a una hora y media en coche: “Yo lo que necesito es a mi madre, no a Isabel Pantoja y mi madre no está porque el personaje siempre es más”

La polémica entre madre e hijo ha ido creciendo con el paso de los días, se dice que su problema real es que Isabel no le da dinero a su hijo, también que Isabel no acaba de creerse su tristeza, pero Kiko lo niega: “No necesito más de lo que tengo. Ha habido momentos en que he tenido más de lo que tengo ahora, pero no necesito más”.

¿Ha pedido Kiko Rivera lo que le corresponde de la herencia de su padre?

En cuanto a su situación económica actual, Rivera niega que haya pedido a su madre lo que le corresponde de la herencia de su padre, pero recuerda: “Si yo quisiera pedirlo, estaría en mi derecho”.

Lo que sí se ha abordado en distintas ocasiones es la venta de la finca, Cantora: “Lo que le dije es que si para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, hacía falta vender Cantora por mi parte no había problema y que podía coger para ella lo que a mí me tocara, que a mí con que me pudiera pagar y resolver mi problema, yo no quería nada más”.

Kiko Rivera y Cantora: "De recuerdos no se puede vivir"

Y es que lo de vender Cantora ha sido un tema recurrente porque en su opinión hay que vivir “en el presente” y dar las gracias si el patrimonio les puede ayudar a resolver los problemas que tienen: “Si por malas gestiones uno ha cometido sus errores y tienes la posibilidad y la suerte de poder ayudar a la famiia, se debe de hacer porque de recuerdos no se puede vivir”.

"No soy ningún mantenido"

En tercer lugar, Kiko dejaba claro que está emancipado desde los 18 años y que, desde entonces, su madre no le ha mantenido, aunque sí le haya ayudado en momentos puntuales: “No soy ningún mantenido, ni lo he sido ni lo seré y si me tengo que poner a limpiar suelos o lo que haga falta, por mi familia lo haría”.

El Dj también nos ha contado algunos detalles, como que quiso vender su piso de Madrid pero, como no iba a recuperar su inversión, su madre le dijo que en lugar de alquilar el piso, ella se lo quedaba y le pagaba la letra, con lo que no entiende que ahora diga que le paga el piso: “¿Os pensáis que yo soy gilipollas? ¡Pues no, no es así!”