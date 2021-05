Sobre el conflicto madre e hijo: "Le dije que no quería seguir metiéndome en esto, que me respete donde yo quiera estar "

Sobre unas disculpas: "Yo a Kiko no le tengo que pedir que haga nada públicamente"

"El lunes se me partió el corazón, a mí hubo un pellizco que se me clavó", confiesa sobre su primo

'Sálvame' arranca con fuerza desde la puerta del domicilio de Kiko Rivera. Nuestro compañero José León acude con un atril y promete a la audiencia que el hijo de Pantoja va a pedir perdón a Anabel Pantoja públicamente.

Kiko Rivera inició un conflicto con Anabel Pantoja después de dejarla de seguir en redes sociales y, por si fuera poco, llamó durante un directo de 'Sálvame' para anunciar a los cuatro vientos lo que pensaba sobre su prima: "No me aportas nada".

Tras lágrimas, llantos y unos duros momentos por parte de Anabel Pantoja parece que los primos se han reconciliado tras unas disculpas privadas de Kiko Rivera. La colaboradora es muy clara con lo que sintió: "El lunes se me partió el corazón, a mí hubo un pellizco que se me clavó, dije 'no puede ser' y pasé unas 24 horas muy malas".

Anabel Pantoja cuenta más detalles sobre la charla con su primo y unas posibles disculpas públicas hacia su persona: "Yo a Kiko no le tengo que pedir que haga nada públicamente, efectivamente lo que me ha dicho me lo ha dicho en privado... y como sabéis, lo que hablo con mi familia me lo quedo para mí".

Tras hablar tranquilamente con Kiko Rivera, Anabel confirma cómo se encuentra: "Positivo, estoy tranquila, ya estoy bien, he pasado unos días que para mí se quedan". "Hemos hablado y ya está, él tiene sus razones, se arrepiente de haberlo hecho así, decir cosas que no sentía", comenta Pantoja.