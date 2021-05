Para Kiko, esta negativa de Anabel fue decepcionante. Cree que no le aporta nada, así se lo dijo en directo en ‘Sálvame’ y le dijo que a veces en la vida hay que tomar decisiones y posicionarse. “Es tu guerra con tu madre, no la mía”, decía una Anabel que acababa por ‘brotar’.

El mensaje de Kiko Rivera en redes sociales

No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte

“Cuando uno se equivoca, es bueno pedir disculpas. No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte”, escribe Kiko. Dice también que la situación y todo el proceso no está siendo fácil pero reconoce algo: “Tú no tienes la culpa. Te quiero”.