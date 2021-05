La madre de Anabel Pantoja está dolida con Kiko Rivera Kiko Rivera: "Mi hija no merece esto"

Kiko Rivera intervino en directo para confirmar que ha dejado de seguir a su prima, Anabel Pantoja, en redes sociales. Es más, dejaba claro que lo hace porque no le aporta nada y desvelaba el origen de sus problemas: Anabel no quiso ver las pruebas que tiene Kiko contra Isabel Pantoja.

Anabel reaccionó primero con lágrimas y luego con indignación ya que le recuerda que le ha dado mucho. Además, apuntaba que esta no es su guerra y ella no quiere posicionarse porque no quiere perder a ninguno de ellos.