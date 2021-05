Kiko Rivera asegura que Anabel Pantoja no ha querido ver las pruebas que tiene de las acusaciones que hace contra su madre, Isabel Pantoja

"A mí lo único que me molesta es que no quiera saber la verdad", asegura Kiko Rivera en directo sobre Anabel Pantoja

Anabel Pantoja responde a su primo: "Es la guerra tuya con tu madre, no la mía"

Kiko Rivera ha dejado de seguir a su prima, Anabel Pantoja, en redes sociales. Los que eran casi hermanos han visto cómo se rompía su relación a raíz de la guerra declarada por el DJ a Isabel Pantoja. La colaboradora de 'Sálvame' cree que es porque Kiko se ha sentido solo en su conflicto, pero él ha intervenido en directo para aclarar por qué la ha “apartado” de su vida: no ha querido ver los documentos que tiene en su poder contra su madre.

Tras ver a una Anabel derrumbada y casi resignada porque cree que ha “perdido” a su primo, el propio Kiko Rivera intervenía en ‘Sálvame’ telefónicamente para aclarar el porqué de su distanciamiento: “Dejo de seguir a mi prima porque no me aporta nada ¿Para qué seguir a alguien que no me interesa nada de lo que ponga?”

Si alguien no quiere escuchar mi verdad, pues entonces para qué tenerla al lado

Eso en primer término, pero la raíz del problema va más allá: “Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado”.

Anabel Pantoja se va de plató

“Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? que le vaya muy bien y que gane el Negro”, decía Kiko y acababa con la paciencia de su prima, que se marchaba del plató: “Ella está así porque su primo le ha dejado de seguir, yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y con mi familia casi entera, no se puede comparar”.

“Lo que hay que hacer es escuchar las verdades y mi prima se ha negado, por eso la he apartado”, insistía Kiko Rivera, aunque confía en poder arreglarlo con su prima y es que cree que, aunque dice que no, se ha posicionado: “Me duele tener pruebas y que no quiera verlo”.

Anabel Pantoja, a Kiko Rivera: “Es la guerra tuya con tu madre, no la mía”

A los pocos minutos, Anabel regresaba a plató y Kiko le decía a su prima directamente las mismas palabras, dejando claro que lo de dejar el plató es de “cobardes”.

Kiko Rivera apuntaba que, a veces, en la vida hay que posicionarse pero Anabel, cansada, le decía: “Es la guerra tuya con tu madre, no la mía”; “pues entonces que entienda que no la hable”, respondía él.

¿Se gastó 6.000 euros Anabel Pantoja en salvar a su primo en ‘GH VIP’?