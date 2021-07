“Muchas veces que he estado aquí y he tenido ese problema, me desahogaba con ella, la decía que me iba y ella siempre me decía que no dejase mi puesto de trabajo, que tenía que labrarme un futuro… yo a ella ahora le doy el mismo consejo, tiene que seguir trabajando, en un programa que está muy bien, unos compañeros que la quieren mucho. Me da pena que ella tenga que abandonar eso por un conflicto familiar que no es el suyo. Yo creo que esto a lo mejor es un descanso, que necesita, pero ella tiene que volver y seguir trabajando”.