Según Gustavo González, Bernardo Pantoja tendría “dudas” de si un examigo de Kiko Rivera es o no hijo suyo y Anabel se niega a abordar sus declaraciones, aunque no podía disimular su enfado. “No me voy a poner ningún retorno”, decía la influencer molesta ante las preguntas del reportero de ‘Sálvame’.

Se negaba así a charlar en directo con el programa, pero sí se mostraba agradecida: “Muchas gracias Carlota y a todos mis compañeros, por apoyarme ¡Belén, eres única!” Eso sí, igual de decidida estaba a alejarse de todo lo que no tuviera que ver con su nuevo proyecto: “Esto no me lo va a empañar nadie. Y si tengo algún familiar en el mundo, que venga a mí y me lo cuente”.