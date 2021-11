Un íntimo amigo de Kiko Rivera rompe su silencio y ataca el hijo de Isabel Pantoja. Su amistad se rompió porque se siente "defraudado" con él y dice tener "pruebas" en su contra. Es más, a día de hoy sigue teniendo información del DJ gracias a gente de su entorno familiar. Tiene claro que si vemos "contradicciones" por parte de su examigo es porque "él no está bien" y añadía: "Yo tengo hasta fotos que no se pueden emitir, son delicadas".

Sí cuenta que ha estado con él "metido en todos los fregados" y nos habla de un supuesto montaje de toreo así como de las polémicas declaraciones que Kiko Rivera hizo contra María Patiño. Sin embargo, asegura que con su amistad no ha sacado ningún rédito económico: "Lo que yo he ganado es no pagar".